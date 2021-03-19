ضبط في حالة تلبس واعترف بجرائمه التي كان يرتكبها رفقة شريكه

أوقفت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الأحد الماضي، مشتبها فيه كان يمثل شبحا بالنسبة للمصالح الأمنية، اقترف العديد من عمليات السرقة بالخطف، ونفذها بواسطة دراجة نارية بشوارع مختلفة داخل المدينة.

وأفاد مصدر أمني، أن المعني، البالغ من العمر 21 سنة، جرى إيقافه في حالة تلبس فور ارتكابه لفعل السرقة بالخطف بواسطة دراجة نارية من نوع (إيس.أش)، حين استهدف رفقة شريك له أحد الضحايا بشارع أبي الحسن الشاذلي وسط المدينة، وخطف هاتفه، إلا أنه اصطدام بإحدى السيارات المركونة بالشارع أثناء فراره، وسقط على الأرض مصاباقبل أن تحاصره الفرقة الأمنية، التي نقلته عبر سيارة إسعاف للمستشفى الجهوي لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تمكن مرافقه من الفرار إلى وجهة مجهولة.

وأسفرت عملية تفتيش المشتبه فيه والدراجة النارية المحجوزة عن حجز ثلاثة هواتف محمولة يشتبه في أنها متحصلة من عملية السرقة، من بينها هاتف الضحية، بالإضافة الى سلاح أبيض ومبلغ مالي مشكوك في مصدره، ليتم الاحتفاظ به رهن تدابير الحراسة النظرية لإخضاعه للبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المعني، الذي لا يتوفر سجله على أي سوابق قضائية، اعترف عند البحث معه بأنه فعلا من كان وراء عدد من الاعتداءات والسرقات المبلغ عنها في الآونة الأخيرة، وكان ينفذها بوسط المدينة والشوارع الرئيسة رفقة شخص آخر كشف للمحققين عن هويته، مبرزا أنهما كانا يعترضان الفتيات والنساء، ويسلباهن هواتفهن وممتلكاتهن عن طريق الخطف أو تحت التهديد بأسلحة بيضاء.

وتنتظر إحالة المتهم، على الوكيل العام لدى استئناقية المدينة، بعد الانتهاء من البحث معه في القضايا المتابع من أجلها، وتتعلق بجناية «السرقة الموصوفة وتعدد السرقات باستخدام دراجة نارية وحيازة سلاح دون سند قانوني»، فيما حررت برقية بحث في حق شريكه، الذي مازالت الأبحاث جارية لإيقافه وعرضه أمام العدالة.

المختار الرمشي (طنجة)