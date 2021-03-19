الجامعة تدعم الفتيان بعد إلغاء “الكان”

طالب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إلى الاجتهاد أكثر، والتفكير في مستقبلهم الكروي، من أجل بلوغ المنتخب الوطني الأول، وتمثيل الكرة المغربية في المحافل القارية والدولية.

وعبر لقجع في اجتماع عقده مع طاقم ولاعبي المنتخب الوطني للفتيان، أول أمس (الاثنين)، عن رغبته في تعامل الجميع بعقلانية واحترافية، حتى يتمكنوا من المشاركة في الألعاب الأولمبية، المقرر إجراؤها بباريس في 2024، خاصة لاعبي منتخبي أقل من 23 سنة و20، بما في ذلك المشاركة في كأس العالم.

وأوضح لقجع أن الوضعية الوبائية المعقدة، كانت وراء اتخاذ قرار عدم تنظيم نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، واضطرت الكنفدرالية الإفريقية إلى عدم إجرائها في موعدها، الشيء الذي يفرض عليهم الحفاظ على تركيزهم، تحسبا للاستحقاقات المقبلة.

وأكد لقجع للاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة أن حمل القميص الوطني شرف بالنسبة إليهم، وعليهم أن يعتزوا بذلك، ويبللوا القميص، في سبيل رفع راية المغرب خفاقة في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن الجامعة ستوفر لهم جميع الإمكانيات، من أجل تطوير مستواهم التقني والتكتيكي والبدني.

وذكر لقجع أعضاء المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة برغبة الجامعة في تنظيم نهائيات «كان» الفتيان، غير أن الظروف الصحية الصعبة، التي تسبب فيها وباء «كورونا»، كان لها رأي آخر، وعجلت باتخاذ قرار عدم إجرائها.

واستغل لاعبو وطاقم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة اللقاء مع فوزي لقجع، لتقديم التهنئة له على انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن قدم له عميد المنتخب التهنئة نيابة عن زملائه والطاقم التقني للمنتخب.

صلاح الدين محسن