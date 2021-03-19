الاتحاد العربي يطالب بتغيير ملعب النهائي

الهيأة اقترحت موعدا للمباراة وتنتظر رد الجامعة

استفسر الاتحاد العربي لكرة القدم الجامعة الملكية المغربية عن إمكانية تغيير مكان إجراء نهائي كأس محمد السادس، المقرر بملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

واقترح الاتحاد العربي إقامة المباراة التي تجمع الرجاء باتحاد جدة السعودي، بالملعب الكبير بمراكش، أو ملعب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية، بعد الزيارة التي قامت بها لجنة تقنية للفضاءين.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن الجامعة ستحسم في الموضوع بعد التشاور مع جهات عليا، علما أن الاختيار وقع على ملعب الأمير مولاي عبد الله، قبل انطلاقة المنافسة.

واقترح الاتحاد العربي على جامعة كرة القدم إجراء النهائي العربي، مباشرة بعد نهاية رمضان.

وذكر مصدر مسؤول أن الهيأة اقترحت ثلاثة تواريخ بعد رمضان، لإقامة المباراة، وتنتظر رد الجامعة، التي ستتشاور مع الرجاء، الملتزم بخوض دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وتسبب وباء “كرونا” في تأخير مباريات البطولة العربية، خصوصا في مباراتي نصف النهائي، اللذين لم يجريا سوى بعد مرور ستة أشهر على دور الربع، مما جعل المنافسة الأطول في تاريخ كرة القدم.

ن. ك