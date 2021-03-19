“السر القديم” يغير اسمه

قالت مصادر “الصباح” إن فريق مسلسل “السر القديم”، والذي مازالت تصور مشاهده، يفكر في تغيير عنوان العمل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن “السر القديم”، هو عنوان مؤقت، ويتوقع تغييره قبل تسليم المسلسل للقناة، إذ أنه سيكون ضمن شبكة برامج “الأولى”، مشيرة إلى أنه غالبا ما سيقع الاختيار على عنوان يناسب أحداث العمل.

ويجمع المسلسل عددا من الممثلين، منهم عبد الإله عاجل، وكمال كاظمي، وفاطمة الزهراء بناصر، وفاتي جمالي، وحسناء الطمطاوي، وعبد الحق بلمجاهد، وآخرين. وسيكون المسلسل ذاته البوابة التي سيدخل بها المغني إيهاب أمير عالم التمثيل، إذ أعلن في وقت سابق انضمامه لفريق العمل، دون الكشف عن تفاصيل الدور الذي يجسده، علما أنه تكلف أيضا بغناء الجينيريك الخاص بالمسلسل، إذ سجل، قبل أيام أغنيته.

إ.ر