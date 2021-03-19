الحواصلي وتيغزوي يعودان إلى الزمامرة

خالص يتدرب على انفراد بعد شفائه من الإصابة

عاد الحارس ياسين الحواصلي والمهاجم أمين تيغزوي لاستئناف تداريبهما رفقة لاعبي نهضة الزمامرة، أول أمس (الاثنين).

وشوهد اللاعبان في الحصة التدريبية، التي احتضنها ملعب القرية الرياضية في حي الشباب يتدربان رفقة المجموعة.

وغاب الحارس الحواصلي عن التداريب ثلاثة أسابيع، بعدما تعرض إلى إصابة في مباراة الوداد الرياضي، ضمن الدورة السابعة لبطولة القسم الأول، فيما غاب تيغزوي أسبوعا، بسبب إصابة تعرض لها في إحدى الحصص التدريبية.

وأفاد مصدر طبي أن اللاعبين جاهزان من الناحية البدنية، للمشاركة في المباريات الرسمية المقبلة.

ويتدرب المدافع المهدي خالص منفردا، بعد تعرضه بدوره لإصابة في مباراة الوداد، وغاب عن المباراتين السابقتين أمام حسنية أكادير وأولمبيك آسفي، ويرجح أن يكون جاهزا لمباراة المغرب التطواني لحساب الدورة العاشرة، التي تجرى السبت ثالث أبريل المقبل.

حسن الرفيق (الزمامرة)