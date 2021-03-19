استفادة سجناء بتاونات من مشاريع

استفاد 12 سجينا بإقليم تاونات مفرجا عنهم بعد إنهائهم عقوبات محكومين بها، من تجهيزات ومعدات خاصة بالحلاقة والتجميل والفصالة والخياطة وتربية المواشي والنحل وإنتاج العسل، بعد استفادتهم من مشاريع مدرة للدخل في إطار إعادة إدماجهم في النسيج السوسيومهني بعد حصولهم على ديبلومات مهنية أثناء قضائهم العقوبة.

واستفاد المعنيون من أربعة مشاريع لتربية البقر الحلوب وثلاثة مشاريع لتربية الأغنام ومشروع واحد لتربية الماعز وآخر كاتبا عموميا ومشروع لتربية النحل وإنتاج العسل، لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل وإدماجهم والحد من الفقر والهشاشة وضمان العيش الكريم لهم والتقليص من ظاهرة العود التي ترتفع بنسب كبيرة في صفوف فئة منهم.

ومولت هذه المشاريع ب40 مليونا في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب برسم السنة قبل الماضية، وبموجب اتفاقية شراكة بين اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تروم دعم وإحداث مقاولات صغرى وأنشطة مدرة للدخل لفائدة سجناء مستوفين لشروط مطلوبة.

حميد الأبيض (فاس)