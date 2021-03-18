مصرع شخص غرقا بالصويرة

أفادت مصادر مطلعة ل «الصباح»، أن شخصا في عقده الرابع، توفي أخيرا، غرقا في وادي تانسيفت.

وأكدت المصادر نفسها، أن الضحية «م.س» حاول قطع الوادي بمشرع أولاد جرار جماعة سيدي العروصي بإقليم الصويرة، غير أن المياه جرفته.

ولم يتم استخراج الجثة إلا بعد مرور حوالي أربع ساعات، في حين نجا مواطنون آخرون من موت محقق، بعدما انقلبت بهم عربة مجرورة بدابة، نفقت غرقا، في حين نجا من كانوا على متنها.

وسجلت في الآونة الأخيرة، العديد من حالات الموت غرقا بواد تانسيفت، الذي يقطع مجموعة من دواوير جماعة سيدي العروصي، غير أن ذلك لم يحرك الجهات المسؤولة من وزارة التجهيز والنقل،والحوض المائي لتانسيفت وغيرها من المؤسسات المعنية.

وأكدت العديد من الفعاليات بالمنطقة، في حديث لـ «الصباح»، أن انعدام القناطر أو على الأقل تسييج الوادي، خصوصا بالدواوير التي يقطعها مجراه، يتسبب في العديد من حالات الغرق، خصوصا خلال موسم فصل الشتاء، إذ يرتفع منسوب مياه الوادي.

محمد العوال (الصويرة)