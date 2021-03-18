محاكمة شاب حاول اغتصاب مسنة

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه شاب من مواليد 2000، من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية الهجوم على مسكن الغير ليلا ومحاولة الاغتصاب، إلى الأسبوع الثاني من الشهر المقبل.

واستنادا إلى محضر الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة بالبئر الجديد، أكدت أنها توصلت بشكاية من قبل أبناء الضحية، وهي امرأة في عقدها السادس، أشاروا فيها إلى أن المتهم تناول كمية من الخمور وتوجه نحو بيت والدتهم ليلا وهجم عليها محاولا اغتصابها.

واستمعت الضابطة للضحية، فصرحت أنها تعيش وحدها ببيتها، وأنها ليلة الحادث، سمعت طرقا خفيفا ببابها، فظنت أنه واحد من أحفادها، ولما فتحته، فوجئت بالمتهم يضع غطاء على وجهه، يدفعها إلى الداخل، قبل أن يشرع في نزع ملابسها. وأضافت أنها تمكنت من إزاحة خماره، وتعرفت عليه، فطلب منها الصفح قبل أن يغادر البيت.

وتوجهت الضحية وهي في حالة مضطربة عند جارتها وحكت لها ما تعرضت له. وفي اليوم الموالي أخبرت أبناءها بما تعرضت له. وبعد إيقاف المتهم والاستماع إليه، أنكر ما ورد في الشكاية.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)