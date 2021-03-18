سنة لنصاب ببني ملال

سائق طاكسي رفقة فتاة أوهما ضحاياهما بتوظيفهم مقابل مبالغ مالية

أدانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الخميس الماضي، متهما بالنصب والاحتيال، بالسجن سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، فيما قضت بإدانة متهمة، في جلسة سابقة، شريكة له بالحبس أربعة أشهر حبسا نافذا بعد إيقافها إثر ورود شكايات عدة تتهمها بالنصب والاحتيال.

وأوقفت عناصر أمنية بولاية أمن بني ملال، شابا يعمل سائقا لسيارة الأجرة وفتاة عشرينية، على خلفية قضية نصب واحتيال تعرض لها أزيد من 80 شابا وجهوا اتهامات لفتاة عشرينية، وتقديم وعود كاذبة للعديد من الضحايا بهدف توظيفهم وإخراجهم من جحيم البطالة، التي كانوا يكتوون بها، مقابل تسليمهم مبالغ مالية، لكن تبين بعد مرور أيام أنهم سقطوا ضحية نصب، ما تطلب تقديم شكايات ضد المشتكى بهما.

وأسفرت التحريات عن إيقاف المتهمة، التي ما زالت تقضي عقوبة حبسية بعد صدور حكم ابتدائي، وكشفت الأبحاث الدقيقة علاقتها بالشاب الموقوف، الذي كان يدبر العمليات، وينسج الحيل من أجل إسقاط مزيد من الضحايا. وكثفت فرقة أمنية ببني ملال، بعد تلقي مصالح الأمن بالمدينة شكايات في حق المشتكى بهما من قبل الذين تلقوا وعودا بالعمل، قبل إيهامهم بتوظيفهم داخل أحد المستشفيات المحلية، تحرياتها من أجل الوصول إلى العقل المدبر، الذي كان يتصل بالضحايا ويوهمهم بقدرته على إيجاد الشغل لهم ولأبنائهم.

وكشفت مصادر لها علاقة ببعض الضحايا، أن المشتبه فيها التي كانت تنسق مع المتهم الرئيسي، تنفذ تعليماته وتحث الضحايا على توفير وثائق لتنطلي الحيلة عليهم، وتسبيق مبالغ مالية، مقابل التوسط لهم في وظائف كان يرغبون في الالتحاق بها، وتشغيلهم في بعض المصالح، التي كانت بعض الإدارات العمومية ترغب في شغلها، سيما تلك التي ترتبط بالطبخ أو الحراسة.

ولم يتردد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، بعد إيقاف المشتبه فيها أول الأمر، الشهر الماضي، في متابعتها في حالة اعتقال بشبهة النصب على عدد من الضحايا، بعد اتهامها بإيهام المشتكين، بتنسيق مع المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يوهم الضحايا بقدرته على توفير فرص عمل في إحدى الشركات المناولة التي تعمل في مرفق عمومي ببني ملال، أو في مصالح إدارية أخرى مقابل مبالغ مالية كانت تحددها، وفق ما تمليه عليه وضعية الضحية الاجتماعية.

وبعد أن أحالتها مصالح الأمن على النيابة العامة المختصة، قارعتها بالحجة والدليل بعد ثبوت تعرض عدد من الضحايا للنصب والاحتيال، لتوجه لها تهم النصب والاحتيال واستغلال أوضاعهم الاجتماعية وتقديم وعود لهم بتوظيفهم، وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

وانطلقت التحريات والأبحاث لإيقاف باقي المساهمين والمشاركين المتورطين معها في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن تسفر التحريات عن إيقاف مشتبه فيه ثان وهو سائق طاكسي.

سعيد فالق (بني ملال)