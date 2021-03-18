إحباط تهريب مخدرات في حوالة إلى أوربا

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من إيقاف ثلاثة أشخاص ضمنهم فتاة، من أجل محاولة تهريب كمية من المخدرات خارج أرض الوطن، عن طريق شركة لنقل البضائع.

وذكرت مصادر “الصباح” أن عناصر الشرطة القضائية تلقت معلومات في شأن محتوى إرسالية موجهة نحو أوربا تبين من خلال التفتيش أنها تحتوي على كبسولات محشوة بقطع من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي. وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث والتحريات المنجزة في القضية، مكنت من تحديد هوية مشتبه فيه وإيقافه رفقة خليلته على متن سيارة لحظة تسجيل إرساليته رفقة شريك له. إجراءات التفتيش المسطرية بمحل إقامة الموقوف، أسفرت عن حجز كبسولات مماثلة محشوة بقطع مخدر الشيرا لتصل كمية المخدرات المحجوزة إلى حوالي ستة كيلوغرامات.

وبعد تنسيق أمني محكم بين كافة المصالح، جرى وضع كمين أفضى إلى إيقاف المشتبه فيه الثاني، ليتم وضع الشريكين تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث.

عبد الكريم علاوي (مراكش)