إدانة “فراقشي” بهشتوكة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، سارقا بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق، طبقا لملتمسات النيابة العامة المختصة، من أجل السرقة الموصوفة.

وأوقف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لهشتوكة، بناء على إخبارية من قبل عون سلطة حول سرقته عجلا في ملكية امرأة بدوار الكوارة، ووضعه داخل دراجة نارية ثلاثية العجلات، قبل أن يحاصره قاطنو الدوار.

واستمعت عناصر الدرك الملكي الى المشتكية، فأفادت أنها فطنت قبل يومين لأشخاص حاولوا الولوج إلى الإسطبل ليلا وسرقة العجل، فأخبرت أفراد عائلتها، ما أجبر المشتبه فيهم على الفرار. وأشارت المشتكية إلى أنه ليلة الواقعة عاد الجناة من جديد بعدما حاولوا تكرار عملية السرقة، وأنها لم تتمكن من النهوض خوفا من أن تتعرض للاعتداء، إلى أن أشعرها الجيران أنهم أوقفوا أحد الجناة فيما فر رفاقه. وأثناء الاستماع إلى الموقوف، حاول بداية إنكار التهم الموجهة إليه، رغم مواجهته بتصريحات جيران الضحية، قبل أن يتراجع ويعترف بالمنسوب إليه.

أحمد سكاب (الجديدة)