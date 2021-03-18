التحقيق مع مغتصب ابنة خالته المعاقة

سرح قاضي التحقيق بالغرفة الثانية باستئنافية فاس، أخيرا، عشرينيا متهما بهتك عرض ابنة خالته المعاقة بالعنف، مقابل 4 آلاف درهم كفالة، لإنكاره المنسوب إليه، بعدما استمع إليه إعداديا، مؤجلا التحقيق التفصيلي معه لجلسة صباح 21 أبريل المقبل، المستدعاة إليها الضحية وولي أمرها.

وأحالت الضابطة القضائية للدرك بصفرو، المتهم، بدون عمل قار، في حالة اعتقال على الوكيل العام الذي أحاله على قضاء التحقيق، بعدما أوقف بناء على شكاية تقدم بها والد الضحية البالغة من العمر 21 سنة، التي تعاني إعاقة في الكلام، معززة بشهادة طبية تثبت حملها.

وانتبهت عائلة الضحية لانتفاخ بطنها وإحساسها المتكرر بالألم، قبل أن تعرضها على طبيب مختص أثبت افتضاض بكارتها وحملها في شهرها السادس، قبل أن تكشف حقيقة تعرضها لاعتداء جنسي من قبل ابن خالتها الذي كان يزورها في منزل عائلتها بدوار بتازوطة ناحية صفرو. وكشفت الضحية لعائلتها والضابطة القضائية، حقيقة تعرضها للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل المتهم، في حال فضحها ما تعرضت له، مؤكدة أنه كان ينفرد بها في زياراته ويستغلها جنسيا تحت التهديد، مستغلا غياب والدتها وانشغال والدها برعي الغنم في غابة مجاورة.

حميد الأبيض (فاس)