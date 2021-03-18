محكمة النقض تؤجل ملف أحداث الريف

أجلت محكمة النقض، أخيرا، النظر في الحكم الصادر من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في حق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ورفاقه إلى ماي المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة أن المحكمة ذاتها أجلت النظر في هذا الملف للمرة الثالثة، إذ حددت 5 ماي المقبل، موعدا لجلسة النظر فيه من جديد. وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء في 5 أبريل 2019، بتأييد الحكم الصادر عن نظيرتها الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإدانة ناصر الزفزافي بـ20 سنة سجنا نافذا، بتهمة المساس بالسلامة الداخلية للمملكة، إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين سنة و20 عاما في حق آخرين. وصدرت قرارات العفو على العديد من المعتقلين على خلفية هذا الملف، كما غادر آخرون مختلف السجون التي كانوا يقبعون فيها، بعد انقضاء محكوميتهم، ومازال أبرز قادة الحراك معتقلين بسجن طنجة 2.

جمال الفكيكي (الحسيمة)