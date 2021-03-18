اختلالات تجر مسؤولين إلى جرائم الأموال

اجتثاث وتخريب ممنهج للغابات وصفقات مشبوهة وتلاعب في المحجوزات

دخلت فرقة جرائم الأموال بفاس، على خط اختلالات وتلاعبات وصفت بالخطيرة، ضمنها عبث بالمال العام وصفقات مشبوهة وتلاعب بالمحجوزات، ويتعلق الأمر بمسؤولين في المياه والغابات، وجهت لهم تهمة غض الطرف عن تخريب واجتثاث ممنهج للمجال الغابوي، إضافة إلى تلاعبهم في المحجوزات.

وكشفت شكاية وضعت بمكتب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، قدمتها أربع جمعيات بإقليم ميدلت، ضد المدير الإقليمي للمياه والغابات، ورئيس مركز تنمية المواد الغابوية المكلف بتونفيت، وجود تخريب واجتثاث ممنهج ومتعمد للغابة، أمام مرأى الجميع، يمارسها المدير الإقليمي ورئيس المركز المشتكى بهما، بعد تسجبل المشتكين عددا من الخروقات، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو بالتلاعب بالمحجوزات.

وقالت مصادر مطلعة تواصلت معها «الصباح»، إن المشتكين مثلوا صباح الجمعة الماضي، أمام فرقة جرائم الأموال بفاس، من أجل الإدلاء بما يفيد، ويثبت الاتهامات الموجهة للمشتكى بهما، مبرزة أن الدور سيأتي على المدير الإقليمي ورئيس المركز، إذ سيتم استدعاؤهما أو حلول فرقة مختصة بمكان الوقائع، من أجل الوقوف على ما وصف بالتلاعبات والاختلالات، في المال العام والصفقات العمومية والتلاعب في المجحوزات. وبالعودة إلى نص الشكاية، فإنها وجهت للمسؤولين الإداريين، حزمة من التهم، إذ تقول إن «المشتكى بهما يعملان على التلاعب في حجم الخشب الخاص بإحدى التعاونيات، إذ أن حجم المتر المكعب من الخشب المرخص للتعاونية لا يتناسب مع الحجم المنصوص عليه في العقد». وأضافت أن المشتكى بهما يسمحان ببيع منتوجات الغابة، خارج المساطر القانونية المعمول بها، ما يساهم في عمليات التهريب والمضاربة خارج القانون، كما تقول الشكاية، التي تتوفر «الصباح» على نسخة منها، إن المشتكى بهم قاموا بقطع أشجار الأرز بتعاونية سيدي يحي أو يوسف، وإخفاء ذلك بوضع أتربة على الجذور.

ومن الاتهامات أيضا الموجهة للمسؤولين الإداريين بالمنطقة، وجود تلاعبات في عملية التشجير بالمنطقة الغابوية «ايديكل»، وبناء حواجز المياه، التي لم تحترم معايير الجودة المعمول بها، مع التلاعب في صفقة إصلاح المنازل الوظيفية. وأوضحت الشكاية أيضا، أن المسؤولين يفوتون المحجوزات للأغيار، خارج ضوابط القانون، وأن المفوت لهم يقومون ببيع المحجوزات، خاصة إذا تعلق الأمر بالدواب والسيارات.

عصام الناصيري