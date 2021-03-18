سميرة سعيد تدخل “المتاهة”

أثارت النجمة المغربية سميرة سعيد، فضول جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالملصق الدعائي لألبوم أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان “متاهة”، لتلقى إعجاب شريحة كبيرة من متابعيها.

وظهرت سميرة سعيد في البوستر الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية على “انستغرام”، بشكل حزين، حيث ارتدت فستاناً أسود اللون وخلفها جناحان كبيران، واعتمدت لوك الشعر الطويل عكس المعتاد في معظم كليباتها، وعلقت سميرة قائلة: “متاهة قريباً”.

وسبق أن أطلت سميرة سعيد بإطلالة تسعينية جذبت اهتمام متابعيها ما بين معجب وساخر، حيث خضعت لجلسة تصوير حديثة ارتدت خلالها “تيشيرت” عصرياً باللون الأصفر وزينت عنقها بـ”ملاقط الغسيل” وهو ما شد الانتباه لإطلالتها.

الجدير بالذكر أن سميرة سعيد تربعت على عرش “التريند” أخيرا بسبب طرحها أحدث أغنياتها “بحب معاك”، التي هي أولى أغاني ألبومها الجديد، من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع أحمد حسام، وميكس وماستر إلهامي دهيمة.

ع. م