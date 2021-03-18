هولندا تصفع إحتارن

اقترب محمد إحتارن، لاعب أيندهوفن، المغربي الأصل، والهولندي الجنسية، من تغيير جنسيته الرياضية، للدفاع عن الألوان الوطنية في المرحلة المقبلة، بعد أن خرج من مفكرة فرانك ديبور، مدرب الطواحين. وذكرت وسائل إعلام هولندية أن احتارن يفكر في التراجع عن قرار اللعب لهولندا، بعد أن استبعد من لائحة المنتخب التي تستعد لتصفيات مونديال قطر 2022.

وغاب اللاعب إحتارن عن لائحة المنتخب الهولندي، بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي ترجمه المدرب ديبور باستبعاده من المباريات الثلاث المقبلة أمام تركيا ولاتفيا وجبل طارق.

وفشلت جهود سابقة لإقناع اللاعب الشاب ذي الأصول المغربية بحمل القميص الوطني.

نور الدين الكرف