براني في “ديو” مع الحوري

طرحت المغنية كوثر براني، بعد غياب طويل، على قناتها الخاصة على “يوتوب”، أغنية “ديو” جمعتها بالمغني نبيل الحوري.

واختارت براني أن تطل على جمهورها، بأغنية تحمل عنوان “شنو فكــرك في”، وهو العمل الذي صورته على طريقة فيديو كليب، علما أن الحوري تكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا.

واستطاعت أن تقطع براني من خلال آخر أعمالها الفنية مع فترة غيابها عن الساحة الفنية، والتي دامت مدة طويلة، إذ اكتفت طيلة المدة الماضية بطرح “كوفر” الأغاني فقط.

وفي سياق متصل، تحدثت براني في حديث سابق مع “الصباح”، عن غيابها عن الساحة الفنية، مؤكدة أن توقعاتها كانت أكبر من الواقع، إذ كانت تعتقد بعد تجربتها في برنامج “أراب آيدول” لاكتشاف المواهب، أشياء كثيرة، لكنها فوجئت بأشياء أخرى.

ومن بين الأعمال التي طرحتها براني التي أضحت من بين أشهر “اليوتوبرز” المغاربة، على قناتها الخاصة على “يوتوب” أغنية تحمل عنوان “خالتي”، صورتها على شكل فيديو كليب، أشرف على إخراجه يونس الراقي، فيما كتب كلمات الأغنية سمير المجاري، ولحنها نبيل الحوري، وعاد التوزيع الموسيقي لرشيد محمد علي.

إيمان رضيف