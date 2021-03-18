تعديلات شاملة في قوانين الجامعة

شملت النظام الأساسي والنزاعات والأنظمة الداخلية والمصادقة في الجمع العام

توصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتعديلات، المقترحة على النظام الأساسي والقوانين المرتبطة به، المقرر عرضها للمصادقة على الجمع العام المقبل.

وعلمت “الصباح”، أن جامعة الكرة اضطرت إلى فتح المفاوضات مع الاتحاد الدولي بشأن التعديلات القانونية، منذ شهرين ونصف شهر، من أجل ملاءمتها مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي، وقانون التربية البدنية والرياضة 30-09، إضافة إلى الأنظمة الداخلية، التي كانت تتضمن بدورها بعض النصوص القانونية المتناقضة مع النظام الأساسي.

وتسببت التعديلات القانونية في تأخر عقد الجمع العام لجامعة الكرة، بعد أن كان مقررا عقده في دجنبر الماضي، عقب انعقاد العصبتين الوطنيتين للكرة الاحترافية والهواة جمعيهما العامين، وعقد جميع العصب الجهوية جموعها العامة، بما فيها العصب الجديدة، التي صادقت الجامعة على إحداثها.

وتشمل التعديلات الجديدة بعض النقط المتعلقة بحالات التنافي، والجمع بين عدد من المناصب، إضافة إلى تعديلات تهم قانون المسابقات، بسبب جائحة “كورونا”، التي كان لها تأثير كبير على المنافسة الرياضية في العالم، وقانون النزاعات التي تقرر بخصوصها رفع صوائر كل ملف إلى خمسة آلاف درهم، والأنظمة الداخلية التي سجلت العديد من التناقضات بينها وبين النظام الأساسي.

وباتت الجامعة مطالبة بتحديد موعد الجمع العام المقبل، بعد توصلها بموافقة الاتحاد الدولي على جميع التعديلات المقترحة، التي تطلبت نقاشات مع لجنة القوانين التابعة لها، عبر تقنية التواصل المرئي وتبادل الرسائل الإلكترونية، في الوقت الذي أنهت فيه صياغة التقريرين الأدبي والمالي، المقرر عرضهما على التصويت في الجمع العام.

صلاح الدين محسن