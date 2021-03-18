الجيش يواصل اكتساح البطولة النسوية

تمارة الناجي الوحيد من الهزيمة بالميدان في الدورة الثامنة

يواصل الجيش الملكي للإناث عروضه القوية في بطولة القسم الوطني الأول، بعد أن أضاف إلى ضحاياه أولمبيك خريبكة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بخريبكة، لحساب الجولة الثامنة من البطولة.

ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 18 نقطة، سجلها في المباريات الست التي خاضها، ويتصدر الترتيب العام، في الوقت الذي تجمد رصيد الفريق الخريبكي في 12 نقطة، بعد تلقى الهزيمة الثالثة هذا الموسم، مقابل أربعة انتصارات.

واكتسح بلدية العيون ضيفه أمجاد تارودانت بخمسة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، ورفع رصيده إلى 18 نقطة، من سبع مباريات خاضها، في الوقت الذي يوجد الفريق الروداني في الرتبة الأخيرة، برصيد نقطة واحدة.

وتميزت الدورة الثامنة بفوز جل الأندية الضيفة، باستثناء جمعية تمارة عين اعتيق الذي اكتسح بميدانه نادي هلال تراست بثمانية أهداف لصفر، ويرتقي إلى الرتبة الثامنة برصيد 10 نقط، بالمقابل، لم تحسم العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية، في ثلاث مباريات خاضها تراست.

وتمكن أيت إيعزة من الفوز على مضيفه اتحاد أسا الزاك بهدف لصفر، وحافظ على مركزه في الرتبة الثالثة، بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، بالمقابل يوجد فريق الاتحاد في الرتبة الرابعة برصيد 13 نقطة.

وحقق شباب أطلس خنيفرة الفوز خارج ميدانه على نسيم سيدي مومن بهدف لصفر، وأحدث مفاجأة في هذه الدورة، بالنظر إلى أن كل التكهنات كانت تشير إلى فوز الفريق المضيف، بحكم المستوى الذي أبانه هذا الموسم.

ص. م