كاوي: “بلطجية” نسفوا جمع العصبة

طالب محمد كاوي، المرشح لرئاسة عصبة مراكش آسفي لكرة القدم، بنقل مكان الجمع العام للعصبة من مراكش إلى مدينة أخرى.

وقال كاوي، في تصريح ل»الصباح»، «الضرورة تفرض نقل الجمع إلى مدينة أخرى داخل نطاق العصبة، بعد المشاكل التنظيمية الكبيرة التي شهدها الجمع، الذي كان مقررا السبت الماضي بقاعة الندوات بالملعب الكبير لمراكش».

وتابع قائلا”لقد تم إلغاء الجمع العام، ويمكن اعتبار هذا القرار وجيها، لتوضيح الأمور، ويتم فضح مجموعة من الاختلالات والخروقات، حيث أنه تم إقصاء كثير من الأندية المراكشية، إضافة إلى فرق أخرى من مدن آسفي واليوسفية وقلعة السراغنة وبنكرير”.

وقال كاوي إنه تعرض إلى الاعتداء والضرب، من قبل من أسماهم “بلطجية”. وأضاف قائلا”تعرضت إلى مضايقات واستفزازات، بعد الإنزال الكثيف لأناس لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بكرة القدم. أناس مجهولو الهوية تسببوا في فوضى عارمة بمحيط مكان إجراء الجمع العام الانتخابي، وأتساءل من كان وراء حضورهم إلى قاعة الجمع؟”.

وشدد المرشح للرئاسة على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مطالبة بالتدخل العاجل لحماية الديموقراطية وضبط المساطر القانونية، وقال”الجامعة مطالبة بالتدخل العاجل على غرار ما فعلت في باقي الجموع العامة الانتخابية للعصب التي انعقدت قبل أيام، مع العمل على الإشراف على استدعاء جميع الأندية المعنية قانونيا بحضور الجمع الانتخابي، والإشراف على تنظيم الاقتراع وفق القوانين الجاري بها العمل”.

ويتنافس كاوي مع عبد العزيز المدني الذي قضى 30 سنة على رأس العصبة.

حسن الرفيق (آسفي)