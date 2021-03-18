فتيح: الفنان و”الكسال” من ضحايا الحكومة

بدأ الكوميدي عبد العالي فتيح مساره الفني خلال التسعينات، إذ انطلق من دار الشباب الحي المحمدي بالبيضاء حيث نشأ وترعرع، وشارك في العديد من الأعمال التلفزيونية مثل “أمواج البر” و”علال القلدة” مع رشيد الوالي و”لالة فاطمة” مع عزيز سعد الله وخديجة أسد… في الحوار التالي يكشف فتيح عن تهميش الفنانين خلال كورونا وفشل برامج الواقع في اكتشاف الكوميديين الشباب.

ما هي مشاريع فتيح الفنية؟

انتهيت للتو من أغنية “إلى اللقاح”، التي كتبتُ كلماتها، فيما لحنها ووزعها موسيقيا يونس سميكي، وتجمع رشيد باطما والفنان العسكوري، وهي ذات طابع تحسيسي وتوعوي بأهمية وضرورة الخضوع للتلقيح، وأيضا الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، وجرى تصويرها على شكل فيديو كليب، وعرفت مشاركة كورال مشكل من الأطفال.

وكيف استقبلت الأغنية؟

عرفت صدى طيبا جدا، فلأول مرة يتم إنتاج فيديو كليب بطريقة احترافية جدا بمجهودات شخصية وطاقات محلية وشباب لهم مستقبل في الساحة الفنية، كما أن رسالتها تتلخص في أن الفنانين يوجدون في طليعة من يواجهون كورونا، رغم عطالتهم عن العمل طيلة شهور.

كيف واجهت تداعيات كورونا خاصة مع العطالة؟

يصدق على الفنان ما يقع للطفل الذي يبكي، فيوهمه الكبار بوجود “الرضاعة”، دون أن يروي عطشه منها، فمنذ يونيو الماضي والفنانون يتلقون وعودا بدعمهم، دون جدوى، رغم الإعانات التي قدمت لبعض الفرق، لكن ما يتجاهله المسؤولون أن الفن لا يقتصر على المسرح فقط، أو الفرق الموسيقية المحترفة، فهناك موسيقيون اضطروا إلى بيع آلاتهم من أجل الحصول على لقمة العيش.

للأسف، فضلت الحكومة وضع الفنان في خانة “الكسال”، فهاتان الفئتان لا تستفيدان من الدعم، إذ كيف يعقل وجود اكتظاظ في الحافلات و”الطرامواي”، والبرلمان الذي امتلأ عن آخره لمناسبة التصويت على “القاسم الانتخابي”، ثم تصر الحكومة على إغلاق المسارح والمركبات الثقافية والقاعات السينمائية التي لا يحضرها إلا بضعة أشخاص، رغم تعهد أصحاب هذه المنشآت باحترام التباعد الاجتماعي.

> ما هو موقفك من برامج اكتشاف المواهب الكوميدية؟

> البرنامج الــذي تتحــدث عنــه عجــز عــن اكتشــاف مــواهب كوميديـة من الطــراز الرفيــع يمتــع المغــاربــة لسنــوات، مثل حسن الفـــــد وحــنان الفاضيلي وعاجــل وبنيـــاز وبزيـــز، فمثــــل هذه البرامج لا تستفيد منها إلا أرصدة المشرفين عليها، علما أنــه يفتـــرض فيهــا مواكبة المتــوجين، ومساعدتهم على الدراسة الفنية، ودعمهم في المهرجانات واللقاءات الوطنية، لا أن يتوجوا، ثم يحالون على الأرشيف.

البحث عن النجم، في مثل هذه البرامج، يثير الشفقة، فلا معنى أن الكوميدي الشاب يسقط في بعض أنواع العنصرية ، مثل الحديث عن “العروبية والشلوح” أو غيره، وهي مواضيع لا تعكس رسائل الفنان الحقيقية.

أجرى الحوار: خالد العطاوي