كورونا المتحور يربك الرجاء

منع الرحلات من مصر وإليها يفرض طلب رخصة استثنائية لاستقبال بيراميدز

يجد الرجاء نفسه في ورطة جديدة، بكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إذ بات عليه طلب موافقة السلطات، من أجل استقبال بيراميدز المصري، لحساب الجولة الثالثة من كأس «كاف»، في 4 أبريل المقبل.

وسبق للسلطات المغربية أن منعت الرحلات من وإلى مصر، بسبب تفشي السلالة المتحورة لكورونا، وهو ما يضع الرجاء في سيناريو شبيه بسيناريو مباراة الوداد وكايزر شيفز الجنوب إفريقي، والتي أجريت ببوركينافاسو، بعد مسلسل طويل من المفاوضات.

وحسب معلومات «الصباح»، فإن إدارة الرجاء تنتظر إجراء مباراة نكانا، المقررة غدا (الأربعاء)، بزامبيا، قبل فتح ملف مباراة بيراميدز، إذ سيكون على الفريق الأخضر إيجاد صيغة للسفر أيضا لمصر، في مباراة الإياب التي تلعب أسبوعا بعد مباراة الذهاب.

وسبق للجنة المسابقات ب»كاف»، أن نبهت كل فرق القارة، أن رفض السفر لدولة ما بسبب تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يعرض النادي للخسارة بهدفين لصفر وغرامة، إذ سيعتبر منسحبا من المباراة، كما سيكون الرجاء مسؤولا عن تنظيم مباراة الذهاب، على اعتبار أنه المستقبل.

ويواجه الرجاء غدا (الأربعاء)، نكانا، في الرابعة عصرا، في المباراة التي تنقل على قناة «بي إن سبور2»، باحثا عن فوز ثان في مجموعات «كاف»، في وقت خسر نكانا بملعب بيراميدز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لصفر، إذ يعيش أزمة نتائج، ولم يفز منذ 14 فبراير الماضي، حين تفوق على الاتحاد البيضاوي بهدفين لصفر، في ذهاب دور ما قبل مجموعات كأس «كاف» بملعبه.

العقيد درغام