رسالة رياضية: كازوني

أظهر المدرب الفرنسي برنار كازوني أن تعاقد مولودية وجدة معه لم يكن اعتباطيا، بل كان قرارا مدروسا وصائبا، مثلما أظهر أن هناك فرقا بين مدرب وآخر، لنتأمل:

أولا، على مستوى النتائج، خرج مولودية وجدة من الأزمة التقنية التي عاشها منذ بداية الموسم، فصار أداء الفريق متوازنا وجذابا، وحقق انتصارات مقنعة، بعضها خارج الميدان (على شباب المحمدية)، وآخرها بحصة عريضة وبطريقة مريحة (على الدفاع الجديدي)، ما جعل الفريق يتقدم في سبورة الترتيب بشكل واضح، إذ انتقل من الرتبة الأخيرة إلى الرتبة 12، في ظرف وجيز.

ثانيا، أحدث أسلوب كازوني ثورة في الأداء الفردي للاعبين، إذ تطور بشكل لافت، رغم أنهم هم أنفسهم الذين لعبوا مع الفريق في مرحلة عبد السلام وادو، ورغم أن عددا منهم عائدون من فترات إصابة، أو غياب التنافسية، على غرار إسماعيل خافي وآدم النفاتي وجمال حركاس ومروان فخر، كما أعاد اكتشاف حمزة السمومي وصلاح الدين باهي وعبد الله المودن، الذين صاروا من نجوم الفريق.

وعلى مستوى الاختيارات، لم يضع كازوني أي وقت في اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، وهذه من أهم مواصفات المدرب الناجح، إذ فطن إلى ضعف حراسة المرمى، ووسط الدفاع، فيما لم يغير كثيرا في باقي المراكز، لكن الأداء هو الذي تغير بشكل لافت.

ثالثا، على مستوى صورة النادي، أعطى برنار كازوني، بفعل احترافيته وسجله الحافل، في أندية أوربية، مثل مارسيليا وباستيا، قيمة مضافة للنادي، فصار فريقا هادئا، ومتوازنا، ومستقرا، بعدما كان قنبلة موقوتة.

لهذا، فمرور هؤلاء المدربين بالأّندية الوطنية ضرورة ملحة، لأنهم لا يكتفون بتحسن أداء الفريق ولاعبيه ونتائجهم، بل يتركون ثقافة وفكرا في النادي، وفي عقول وشخصية اللاعبين والمساعدين والمسيرين، وهذا هو الأهم.

عبد الإله المتقي