بنهاشم مستمر مع المحمدية

أكد هشام أيت منة، رئيس شباب المحمدية لكرة القدم، أن المدرب محمد أمين بنهاشم، مستمر مع الفريق.

وتدوولت أخبار عن انفصال بين بنهاشم وشباب المحمدية، عقب الهزيمة أمام اتحاد طنجة (1 – 2) أول أمس (الأحد)، لكن أيت منة، نفاها، وقال إن المدرب، الذي حقق الصعود مع الفريق، وقاده إلى ربع نهائي كأس العرش، مستمر رفقة طاقمه التقني.

وفي الطرف الآخر، أنقذ الفوز إدريس لمرابط، مدرب اتحاد طنجة، الذي كان مهددا بالإقالة.

وعمت فرحة كبيرة مستودع ملابس اتحاد طنجة، بعد نهاية المباراة، في انتظار مكافأة اللاعبين بعطلة بداية من بعد غد (الخميس)، بقرار من المدرب.

ع.م