أخبار الصباح

< رضيع

تجري مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن الصخيرات تمارة، أبحاثا لفك لغز العثور على جثة رضيع عمره 6 أشهر، تم رميها في القمامة. وأفادت مصادر متطابقة أن عمال النظافة فوجئوا، السبت الماضي، بالجثة أثناء مزاولة مهامهم بمطرح النفايات بالجماعة القروية "أم عزة". وانتقلت عناصر الدرك إلى المكان، وأنجزت محاضر المعاينة، كما أشعرت النيابة العامة، التي أمرت بفتح تحقيق، وإحالة جثة الرضيع على مصلحة الطب الشرعي.

(م. ص)

< العشوائي

فرض أعوان السلطة حملة تبييض بـ"الجير" للتستر على الانتشار الكبير للبناء العشوائي في منطقة "العثامنة"، بجماعة سيدي موسى بن على، التابعة لتراب عمالة المحمدية، التي أصبحت ورشا يعمل ليل نهار، في ظل الغياب الدائم للقائد ورئيس الدائرة، عن هذه البؤرة التي يعاني المجاورون لها بسبب أدخنة معمل عشوائي لـ "السوميلة"، يتحدى صاحبه حكما قضائيا، بعد أن تسببت إحدى آلياته في بتر يد عامل.

(ي. ق)

< بنسليمان

انضاف منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببنسليمان إلى المناصب الشاغرة في المسؤولية القضائية، بعد أن أحيل عبد الحق بن العكوش، على التقاعد في 21 فبراير الماضي، بناء على طلب تقدم به منذ أشهر من أجل وضع حد للتمديد، وهو الطلب الذي استجيب له، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

(ك. م)

< تطبيق

خرج إلى الوجود، أخيرا، تطبيق جديد خاص بحساب الإرث حسب الشريعة الإسلامية، ووفق المذهب المالكي، وهو التطبيق الذي يستهدف المهنيين والمختصين، إضافة إلى البنوك وشركات التأمين والمحافظات العقارية وغيرها من المؤسسات المهتمة. ويعالج تطبيق "ميراث برو" العديد من الحالات، من بينها التفويضات الوصائية وعمليات انتقال الوراثة المتتالية وتثمين الإرث (في حالة المختفي) والوصية بالتنزيل والأنصبة والمعدلات والأسهم النقدية.

(ن. ف)

< تهريب

باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأكادير، بتعاون مع "ديستي"، منذ أول أمس (الأحد)، أبحاثا لكشف كل المتورطين في محاولة تهريب شحنة مخدرات تزن طنا و40 كيلوغراما. وحجزت الشحنة في اليوم نفسه، بناء على معلومات للاستخبارات المدنية، وتنسيق مع الدرك الملكي، كما أوقف سائق شاحنة وابنه. وكانت المخدرات مقسمة إلى 40 رزمة، أحيلت جميعها على مصالح الجمارك لتحديد المطالب.

(م. ص)