كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

جدد المدافع الأيسر محمد سوبول عقده مع الرجاء الرياضي، لأربع سنوات، بعدما وافق على شروط إدارة النادي، التي رغبت في حمايته من العروض الوطنية والخليجية.

وخطف سوبول الأنظار، أخيرا، بعدما شارك في منافسات كأس إفريقيا للشباب بموريتانيا، وضمه جمال سلامي، مدرب الرجاء، للفريق الأول.

نهضة بركان

خضع لاعبو نهضة بركان لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، نهاية الأسبوع الماضي، وأتت نتائجها كلها سلبية.

وسيواجه الفريق البركاني، القطن الكامروني، بملعبه، غدا (الأربعاء)، في الثانية، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية.

الفتح الرياضي

عاد أمين لواني، لاعب الفتح الرياضي، إلى التداريب، بعد أن غيبته الإصابة عن مباراة فريقه أمام حسنية أكادير السبت الماضي، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية.

وعلمت «الصباح»، أن الفحوص التي خضع لها لواني على الركبة، أكدت عدم تعرضه لإصابة خطيرة، تمنعه من العودة إلى التداريب، استعدادا لمباريات البطولة الوطنية، إذ من المقرر أن يدخل ضمن المجموعة، غدا (الأربعاء)، بعد عودة الفريق إلى التدريب.

اتحاد طنجة

انفجر محمد الشيبي، لاعب اتحاد طنجة، غضبا بعد إبلاغه بتغييره في الجولة الثانية من مباراة شباب المحمدية، أول أمس (الأحد).

ولم يتقبل الشيبي قرار المدرب إدريس المرابط، الذي لامه على عدم تطبيق تعليماته، قبل أن يقوم بتغييره، ويحول الفريق تأخره بهدف لصفر إلى فوز بهدفين لواحد.

مولودية وجدة

شارك صابر الغنجاوي احتياطيا في مباراة مولودية وجدة والدفاع الجديدي، أول أمس (الأحد)، لحساب الدورة التاسعة من منافسات البطولة.

في المقابل، غاب كريم الهاني عن هذه المباراة، لعدم شفائه من الإصابة.

وقرر المدرب برنار كازوني إلحاق ثلاثة لاعبين بفريق الأمل، ويتعلق الأمر بنبيل جعدي وأنيس مراح والكامروني إنريكي، بسبب عدم الجاهزية.