العثماني للأغلبية: قاسمكم الانتخابي شاذ

هاجم سعد الدين العثماني، الأمين العام للعدالة والتنمية، أغلبيته الحكومية، التي التحقت بصفوف المعارضة لتزكية القاسم الانتخابي الجديد، المرتكز على توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين.

ووصف المتحدث نفسه، القاسم الانتخابي الجديد بالغريب والشاذ والانقلابي على الممارسة الديمقراطية في البلاد، لأنه لا وجود له في أي دولة في العالم، ما أثار غضب الأغلبية الحكومية التي اتهمت «بيجيدي» بسرقة مقاعد ليست له، عبر حرمان المنافسين من الفوز بمقاعد رغم تصويت الناخبين عليهم بالآلاف، من خلال اعتماد قاسم انتخابي غير سليم، يرتكز على توزيع المقاعد بناء على الأصوات الصحيحة وعتبة 3 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

وانطلقت حمى الانتخابات بتصدع بنيان الأغلبية أثناء التصويت على القوانين الانتخابية، من خلال عزل «بيجيدي»، قائد الائتلاف الحكومي، عن باقشي مكونات الأغلبية، وهي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، التي انضمت إلى صفوف المعارضة ممثلة في الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة.

وقال العثماني في لقاءات حزبية رعاها، أخيرا، في السراغنة ومراكش وآسفي والرباط، وفي البرلمان، إن الهدف من اقتراح المعارضة والأغلبية القاسم الانتخابي الجديد، محاصرة حزبه قصد إضعافه، وهذا لا يليق بالممارسة الديمقراطية، وفيه تشويه لنمط الاقتراع، على حد تعبيره، مشددا على أن الحزب سيقاوم هذا الالتفاف على الديمقراطية. واستغل قائد «بيجيدي» القاسم الانتخابي لتوجيه دعوة إلى أعضاء حزبه، قصد تذويب الخلافات التي عمقت جراح حزب «المصباح»، بعد تقديم العديد من قادة الحزب استقالتهم، أو تجميد عضويتهم، داعيا إياهم إلى التعبئة ورص الصفوف، لمواجهة خصوم الحزب وتكتلهم الجديد، مضيفا أن الحزب يتلقى الضربات منذ ربع قرن، ولا تزيده إلا قوة وإصرارا على مواجهة الخصوم بكل الطرق القانونية.

وقال العثماني إن حزبه نابع من رحم الشعب، وجل أبنائه من الفئات الفقيرة والمتوسطة، وإن العمل السياسي كله عقبات لذلك وجبت مواجهة المحطات الصعبة وتحقيق الانتصار، وعدم الخضوع لجيوب مقاومة التغيير و»لوبيات» الفساد التي ترفض الإصلاح.

أحمد الأرقام