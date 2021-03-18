حجز 5000 ״قرقوبية״ بالناظور

تمكنت عناصر تابعة لمصالح الشرطة القضائية بالناظور، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء السبت الماضي، من حجز 5000 قرص من مخدر إكستازي. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدخل العروي بعد الاشتباه في تهريب شخصين لكمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل السيارة وبمنازل المشتبه فيهما من ضبط خمسة آلاف قرص من إكستازي، وحوالي خمسين غراما من الكوكايين ومبلغ أربعين ألف درهم يشتبه في أنه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وحسب المصدر نفسه، فإن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

جمال الفكيكي (الحسيمة)