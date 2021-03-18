بنشيخة يهاجم لاعبيه بعد الرباعية

كازوني: استفدنا من معسكر السعيدية واللاعبون انسجموا في ما بينهم

انتقد عبد الحق بنشيخة، مدرب الدفاع الجديدي، لاعبيه بعد الهزيمة برباعية في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة أول أمس (الأحد) ضمن الدورة التاسعة من البطولة.

وأضاف بنشيخة في تصريح عقب نهاية المباراة، أن فريقه غابت عنه روح المنافسة في مباراة للنسيان، موضحا «نتيجة أربعة أهداف لصفر تؤكد ان الفريق سقط منهارا، أمام فريق أعرفه جيدا، وسبق لي تدريبه. اللاعبون فقدوا روح المنافسة، مباشرة بعد تسجيل الهدف الأول.

عموما المولودية كان أحسن منا. مبروك عليهم”.

من جهته، أكد برنارد كازوني، مدرب مولودية وجدة، أن اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا توج بفوز عريض، مبرزا أنه استفاد من توقف البطولة ومعسكر السعيدية، الذي تمكن من خلاله من التقرب للاعبين، والاطلاع على الإمكانيات الفردية لكل لاعب.

وأضاف كازوني “أشكر اللاعبين على الروح القتالية، خصوصا حارس المرمى الذي أنقذ مرماه في عدة مناسبات، وأنا معجب بالانسجام الكبير في ما بينهم، كما أن الفوز الأول بالميدان وبحصة كبيرة، إضافة للفوزين الأخيرين خارج وجدة، ستعطي دفعة قوية للفريق، من أجل تحقيق نتائج إيجابية تفرح الجماهير الوجدية”.

وعرفت الدقائق الأخيرة طرد إبراهيم نجم الدين، لاعب الدفاع الجديدي، فيما تصدرت لقطة العناق الحار بين عبد الحق بنشيخة وآدم النفاتي، لاعب مولودية وجدة، بعد نهاية المباراة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بنشيخة معجبا بأداء النفاتي أثناء تدريبه لفريق المولودية الوجدية الموسم الماضي، وساهم في عودته للواجهة، ما مكنه من كسب مكان رفقة المنتخب المحلي في “الشان “.

عبدالرزاق بونشوشن (وجدة)