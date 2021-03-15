السلامة الطرقية…استفادة نحو 13 ألف تلميذ من حملات التوعية بالرشيدية

استفاد 12 ألف و781 تلميذ وتلميذة بمختلف المؤسسات التعليمية التابعة للنفوذ الترابي للمراكز الأمنية للأمن الجهوي بالرشيدية، خلال الموسم الدراسي الجاري، من حملات التوعية والتحسيس بالسلامة الطرقية.

وتأتي استفادة هؤلاء التلاميذ، الذي ينتمون ل86 مؤسسة تعليمية، في إطار التدابير الاعتيادية للأمن الجهوي بالرشيدية، وفي سياق الأنشطة المنظمة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي احتفل به هذه السنة تحت شعار “من أجل الحياة”.

وفي هذا الصدد، قال يوسف بوستة، العميد الإقليمي رئيس الخلية الجهوية للتواصل بالأمن الجهوي بالرشيدية، إنه أنيطت بأطقم أمنية، بجميع المراكز الأمنية التابعة للأمن الجهوي بالرشيدية، مهام التوعية والتحسيس بجميع المؤسسات التعليمية (ابتدائي، إعدادي وثانوي).

وأبرز بوستة أن ذلك يندرج في إطار تفعيل الشراكة القائمة بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفا أن الحصص المرتبطة بهذا المجال تنصب على إلقاء دروس توعوية وتحسيسية بهدف تلقين جميع التلاميذ مبادئ وكيفية العبور السليم الآمن للطرقات والمسالك الخاصة بالراجلين، والتزام الأرصفة.