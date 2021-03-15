بورصة الدار البيضاء…ارتفاع وتيرة التداولات عند الافتتاح

سجلت بورصة الدار البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، ارتفاعا في وتيرة التداولات عند الافتتاح، بفضل الأداء الجيد لمؤشريها الرئيسيين مازي واديكس ، اللذين ربحا على التوالي 0,18% و0,19%.

وتبعا لذلك، قفز مازي (مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم) إلى 11.435,68 نقطة، فيما صعد ماديكس (مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) إلى 9.307,33 نقطة.

أما “مروكو ستوك أنديس،(MSI20)، المؤشر الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، فقد ربح 0,22% ليستقر في 932,32 نقطة.

وبدوره، ارتفع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كازابلانكا أي إس جي10” بـ 0,24% إلى 864,91 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، قفز مؤشر “إف تي إس إي-سي إس إي موروكو 15” بـ 0,2% إلى 10.502,64 نقطة، بينما كسب “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” 0,12% إلى 9.780,38 نقطة.