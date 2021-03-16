التحفيزات الجبائية تنعش سوق العقار

أنعشت التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السوق العقاري، إذ سجل تحسن في حجم المعاملات، خلال بداية السنة الجارية، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وأكدت مصادر مهنية أن حجم المعاملات ارتفع، على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، بنسبة 24 في المائة، مقارنة بالسنة الماضية.

وأرجعت المصادر ذاتها هذا التحسن إلى التحفيزات التي اعتمدت لإنعاش القطاع، من أبرزها إعفاء مقتني السكن الاقتصادي من واجبات التسجيل، وتخفيضها بناقص 50 في المائة بالنسبة إلى أصناف السكن الأخرى، التي لا يتجاوز سعرها 4 ملايين درهم.

وجاءت هذه الإجراءات استجابة إلى بعض مطالب الفاعلين في قطاع الإنعاش العقاري، الهادفة إلى إنعاش سوق العقار، الذي عانى ركودا بسبب تداعيات الجائحة. وطالبت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أيضا، باتخاذ إجراءات لفائدة المقتنين، من أجل إنعاش الطلب، وتهم تدابير مالية لدعم الراغبين في اقتناء السكن، خلال فترة الحجر، من خلال تخفيض معدلات الفائدة البنكية على القروض الممنوحة لاقتناء السكن، ورفع سقف القروض، وتخفيض بناقص 50 في المائة رسوم التسجيل والتحفيظ.

وانعكس تخفيض سعر الفائدة الرئيسي من قبل البنك المركزي على مستوى الفوائد البنكية، التي تراجعت نسبيا، خلال ستة أشهر الأخيرة، ما شجع عددا من الراغبين في الحصول على السكن على اغتنام الفرص المتاحة واقتناء شقق في عدد من المدن.

عبد الواحد كنفاوي