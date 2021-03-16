بوشتي تتألق بإسطنبول

فازت البطلة أميمة بوشتي، أول أمس (الخميس)، بالميدالية الذهبية، في الدوري الدولي «جي1″ للتيكواندو”، الذي تحتضنه إسطنبول.

وتغلبت بوشتي في نهائي نزال أقل من 53 كيلوغراما، على الإيرانية سلطاني، بالنقطة الذهبية، فيما تجاوزت التركية زهرة تاسكي في الدور الأول، ومواطنتها إسرانور دوراك في ثمن النهاية، وهوليا كيرانسال في ربع النهاية، والكرواتية كرستينا طوميتش في نصف النهاية.

وأضافت ندى لعرج برونزية للمغرب في البطولة نفسها، في وزن أقل من 57 كيلوغراما، حين تفوقت على التركية بال إلفيف، والإسبانيتين ساندرا سولاز وإرليت أورتيز.

وانهزمت لعرج في نصف النهاية، أمام البولونية باتريسيا أدامكيفيتش.

وتنضاف ذهبية بوشتي وبرونزية لعرج، لفضية صفية صالح، التي نالتها خلال اليوم الأول.

ويعتبر دوري إسطنبول للتيكواندو، محطة مهمة للرياضيين المغاربة، بعد توقف المنافسات لمدة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، علما أن التظاهرة تعرف مشاركة أكثر من 1700 رياضي يمثلون 47 دولة.

العقيد درغام