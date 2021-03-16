الجواهري يحضر لـ “العبد”

علمت “الصباح” أن المخرج عبد الإله الجواهري، وضع اللمسات الأخيرة من أجل العودة إلى السينما بعمل جديد.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الجواهري يحضر لعمل سينمائي جديد، يتوقع أن يجمع عددا من الأسماء، على أن يعالج الفيلم موضوعا اجتماعيا.

وأضافت المصادر ذاتها أن الجواهري اختار تصوير أحدث أعماله السينمائية بنواحي بوعرفة، وذلك خلال الأشهر المقبلة، مؤكدة أن الفيلم يحمل عنوان “العبد”. واستفاد الفيلم ذاته، من دعم المركز السينمائي المغربي، إذ قررت لجنة منح تسبيقات على المداخيل (قبل الإنتاج)، حسب ما أكده المركز، منح الجواهري مبلغا قدره 3 ملايين و800 ألف درهم.

إلى ذلك، انتهى الجواهري، قبل أيام من تصوير مشاهد فيلم تلفزيوني جديد، يحمل عنوان “نافذة الجنة”، يجمع عددا من الممثلين، لصالح القناة “الأولى”.

يعالج الفيلم مواضيع اجتماعية، سيما موضوع الطلاق، وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية وآثار سلبية، وبشكل خاص على المرأة، إذ يعود إلى ما قبل مدونة الأسرة، والمشاكل التي كانت تعانيها المرأة بعد الطلاق.

إ.ر