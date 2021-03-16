عاطر: “ريحة الدوار” تراث لا مادي

لا يتصنع الفنان محمد عاطر الحديث. يتكلم بعفوية ويحرص على زرع الابتسامة. عاطر الفنان وابن الحي المحمدي بالبيضاء وراء ابتساماته شخصية تحترف رسم طريقها بنجاح… اشتهر ببرنامج “ريحة الدوار” والسلسلة التلفزيونية “مداولة”، لكنه مازال يختزن طاقة من الإبداع… في الحوار التالي يفتح قلبه للحديث عن مشاريع وأسباب نجاح برنامجه الإذاعي.

مازال البرنامج الإذاعي “ريحة الدوار” يحقق ناجحا، فما السبب؟

بلغ “ريحة الدوار” عمر 12 سنة، علما أن العمر الافتراضي بالنسبة إلى البرامج لا يتعدى أربع سنوات، ولا أخفيك أنه بعد انطلاقنا في إعداد حلقاته، اكتشفنا منجما يوجد في المغرب العميق، إذ عثرنا على تراث حقيقي قادر على أن يصالح المغاربة مع تاريخهم وهويتهم الحقيقية، فالبرنامج ينهل من التراث اللامادي.

في كل حلقة يزداد يقيني أن محتويات “ريحة الدوار” رافد لا ينضب، فكل قبيلة لها خصوصيتها، وحتى الأسئلة التي أكرر توجيهها إلى الضيوف متعمدة، لأن الإجابات تختلف حسب الانتماء القبلي. ومن الأدلة على نجاح البرنامج، شهادات شخصيات مهتمة بالأنتروبولوجيا والسوسولوجيا، منها عبد الرحيم العطري، وعبد الكريم جويطي، وإدريس لكريني، وحسن نجمي وعبد العزيز لقراقي.

ألا تفكر في نقل البرنامج إلى التلفزيون؟

يمكن التأكيد على أن محتوى “ريحة الدوار” إذاعي خالص، وأفضل أن يستمر في “الراديو”، لسبب بسيط، أنه لو انتقل إلى الشاشة، فلن يعمر طويلا، إذ نادرا ما تستمر البرامج مدة طويلة.

لكن هذا لا يمنع من استلهام الفكرة في التلفزيون، ومنها التجربة التي خضتها وحملت عنوان “عيوط ومكاحل”، وهو فيلم توثيقي حقق نجاحا بشهادة المهتمين وعشاق الفروسية والفرس.

توجهت أيضا إلـى “يوتـوب”، فكيف تقيـم التجربة؟

من أسباب اختياري لمواقع التواصل الاجتماعي حرصي على مواكبة “الموجة”، علما أن ظروفي لا تسمح بذلك، فـ “ريحة الدوار” يستهلك الكثير من الجهد في السفر والإعداد الميداني.

في “يوتوب” اكتشفت شخصية “الموسطاج” الذي لقي إقبالا كبيرا، لأن مواضيعه مستمدة من ظرفية الانتخابات، وربما حان الأوان لنفض الغبار عنها لانتقاد الواقع السياسي، خاصة مع اقتراب موسم الانتخابات، إضافة إلى شخصية “بونوارة”، التي اشتغلت فيها على تيمات اجتماعية.

ظهورك في “مداولة” أيضا لقي نجاحا…

أنا قليل الظهور في التلفزيون، ولا أعلم سبب ذلك، وحرصي على الاستمرار في برنامج “مداولة”، لأنه منحني فرصة الظهور، فرغم أنه يتضمن مشاكل اجتماعية، إلا أنني كنت حريصا على إضفاء طابع كوميدي عليه، من خلال الشخصيات التي أجسدها.

أجرى الحوار: خالد العطاوي