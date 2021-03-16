ثماني ميداليات للدراجات بمصر

أحرز المنتخب الوطني للدراجات، أول أمس (الخميس)، ثماني ميداليات (ذهبية وفضيتان وخمس برونزيات)، خلال فعاليات اليوم الأول من بطولة إفريقيا للدراجات على المضمار المقامة حاليا في القاهرة بمصر.

وكانت الميدالية الذهبية من نصيب الدراج محمد نجيب سنبولي، في مسابقة سكراتش (شباب)، بينما أحرزت الدراجة فاطمة الزهراء الحياني، فضية مسابقة سكراتش (كبيرات)، وبرونزية السباق ضد الساعة.

وأحرز فريق الكبار، المكون من الدراجين محسن الكوراجي، ولحسن المجدوبي، والحسين الصباحي ، وأشرف الدغمي، ميدالية نحاسية في مسابقة المطاردة (فرق)، وهي الميدالية نفسها التي كانت من نصيب فريق الشباب ضمن المسابقة نفسها، والمكون من الدراجين محمد نجيب سنبولي، وإلياس سكيني، و إلياس حسناني، و أيوب فعاد.

وفي مسابقة المطاردة (إناث) أحرز المغرب ميدالية فضية بواسطة الدراجات فاطمة الزهراء الحياني، وفاطمة الزهراء بنزكري، وحكيمة بغراوي ونورية سحمود، وأخرى نحاسية بواسطة الدراجات فاطمة الزهراء الحياني، وفاطمة الزهراء بنزكري وحكيمة بغراوي.

كما أحرز منتخب الشباب ميدالية نحاسية في مسابقة السرعة بواسطة الدراجين يوسف المزوق وإلياس سكيني وأيوب فعاد.

وتعتبر هذه البطولة محطة أساسية في التأهل إلى بطولة العالم على الطريق المقبلة ببلجيكا، وتعرف مشاركة أقوى المنتخبات الإفريقية، تتقدمها إريتيريا ورواندا.

نور الدين الكرف