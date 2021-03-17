فاندربروك: ليس لدي هدف محدد

مدرب الجيش قال إنه يريد الفوز في جميع المباريات

قال سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي لكرة القدم، إنه ليس لديه هدف مسطر مع إدارة الفريق.

وأوضح فاندربروك في تصريح للموقع الرسمي للنادي، «ليس هناك أي هدف مسطر، بقدر ما نسعى إلى الفوز في جميع المباريات، في انتظار تسطير الأهداف بعد بلوغ مرحلة الرضى».

وأكد مدرب الجيش الملكي أنه يسعى إلى تحويل الطاقة السلبية للاعبين إلى إيجابية، حتى يصل إلى مرحلة القناعة التامة والرضى، وبعدها تحديد خريطة الطريق للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير في دعم اللاعبين، وتشجيعهم على مواصلة حصد النتائج الإيجابية.

وتابع «نطالب الجمهور بالمزيد من التشجيع، من أجل المضي بثبات نحو العودة إلى سكة الانتصارات، والتصالح مع الألقاب الوطنية والقارية».

وعبر فاندربروك عن ارتياحه لتطور مستوى اللاعبين في المباريات الأخيرة، معتبرا ذلك ثمرة مجهودات مضنية لطاقمه التقني وانضباط اللاعبين وتفانيهم في التداريب.

واعترف مدرب الجيش أنه مازال يشتغل على العديد من الجوانب المهمة، ونقاط الضعف بالفريق، في أفق تجاوزها خلال المباريات المقبلة

وعن الكلاسيكو المقبل أمام الرجاء، في ربع نهائي كأس العرش، قال إنه لن يكون مختلفا عن باقي مباريات البطولة، رغم قوة المنافس.

وأضاف فاندربروك أن مباريات الكأس تتطلب التركيز، وعدم الضغط على اللاعبين، ومنحهم الثقة اللازمة.

عيسى الكامحي