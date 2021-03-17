بركان لا يستعجل اختيار مدرب

مضران: يلزمنا أسبوعان على الأقل للحسم في خليفة السكتيوي

أكد عبد المجيد مضران، الرئيس المنتدب لنهضة بركان، أن فريقه لن يحسم في المدرب الذي سيخلف طارق السكتيوي في منصبه، سوى بعد أسبوعين على الأقل.

وكشف مضران، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، أن الفريق توصل بالعديد من السير الذاتية لمدربين، لكنه يتريث في الاختيار، وقال”نبحث عن مدرب يليق بسمعة الفريق ويوازي طموحاته. للأسف في الوقت الحالي الساحة خالية من هذه العينة من المدربين”.

وأوضح مضران، أن نهضة بركان غير مسموح له باختيار خاطئ، ويلزمه مدرب من درجة ممتازة، وتابع”يلزمنا مدرب بسيرة ذاتية، تفرض احترام اللاعبين والجمهور، وهذه العملة نادرة في الوقت الحالي، لذلك سننتظر ما ستفرزه الأيام المقبلة”.

وختم الرئيس المنتدب لبركان، أن الأندية المصرية، تفرض قوتها على الساحة الإفريقية، باختيارها مدربين ذوي كفاءات عالية، يفرضون الاحترام أينما حلوا وارتحلوا.

وانضم الإسباني كارلوس غاريدو، المدرب السابق للرجاء والوداد، إلى المدربين الراغبين في تدريب بطل كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلا أن الحسم تأجل إلى موعد لاحق حسب ما أكده مضران.

وانفصل نهضة بركان عن طارق السكتيوي، بعد الانهزام بالميدان أمام الجيش الملكي، لحساب الجولة الماضية.

ويحتل نهضة بركان، إلى حدود الجولة التاسعة من البطولة، الرتبة الخامسة، برصيد 11 نقطة.

نور الدين الكرف