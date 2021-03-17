“لحبيبة أمي” على “دوزيم”

تقترح القناة الثانية “دوزيم” على مشاهديها، متابعة حلقة جديدة من برنامج “لحبيبة مي”، اليوم (الاثنين)، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا و50 دقيقة،

ويعود البرنامج، وهو من إعداد أحمد بوعروة وإخراج جميلة البرجي بنعيسى، في موسم جديد لتسليط الضوء على نماذج إيجابية من الأمهات اللواتي كافحن وضحين من أجل تربية أبنائهن الذين تمكنوا من تحقيق أهدافهم والتفوق في دراستهم، بل والحصول على مناصب مهمة داخل المجتمع.

وحافظ البرنامج على تصوره العام المتمثل في المكانة التي تحظى بها الأم وكذلك الأب داخل كل أسرة، لكنه يقدم بنفس جديد، وذلك برصد كل حلقة نموذجا لأم ناجحة، بل ومثالية والتي ينبغي أن تكون قدوة لكل الأمهات في ما يخص التضحية وتربية الأبناء.

ويعتبر “لحبيبة أمي” من برامج الواقع، التي تقدم قصصا لنجاح وكفاح أمهات كان هدفهن الأساسي هو تربية أطفالهن وتحدي كل الظروف الصعبة.

إيمان رضيف