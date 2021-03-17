“ديستي” تسقط محتالا باسم الجيش

نصب على راغبين في التوظيف بالأمن وحجز بذلة عسكرية ووثائق الضحايا

أسقطت معلومات وفرتها فرقة مراقبة التراب الوطني “ديستي”، منتحل صفة مسؤول بالجيش، في قبضة عناصر الفرقة الجنائية الولائية بالبيضاء.

وقضى المتهم الموقوف ليلته الثانية، الجمعة الماضي، في غرفة الأمن، رهن الحراسة النظرية، لمواصلة البحث معه من أجل تحديد كل الأفعال المنسوبة إليه، وكذا الاستماع إلى الضحايا الذين قدم لهم وعودا كاذبة وأوقعهم في الغلط، بعد إيهامهم بقدرته على ضمان توظيفهم بمجموعة من الإدارات، وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني، قبل إحالته على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع لمحاكمته.

وكان المتهم يوهم الضحايا بقدرته على توظيفهم في أسلاك الأمن الوطني، وذلك قبل أن يسلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين سبعة ملايين سنتيم وتسعة ملايين.

وأفادت مصادر أمنية أن المشتبه فيه أوقف الأربعاء الماضي، بناء على معلومات تفيد تورطه في جرائم النصب والاحتيال، قبل أن يتم البحث في سجلاته ليتم اكتشاف أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني لتورطه في إصدار شيك بدون مؤونة.

وأوردت المصادر ذاتها أن المتهم كان ينتحل صفات عديدة ضمنها مسؤول بالقوات المسلحة، ويدعي توفره على علاقات نافذة، ما يسهل عمليات الاحتيال التي كان يقوم بها.

وأجري تفتيش على سيارة المتهم ليتم العثور بحوزته على بذلة عسكرية تحمل شارات نظامية معدنية، إذ أنه كان يستعملها طعما للإيقاع بالضحايا، كما يترك القبعة العسكرية في خلفية السيارة حارصا على أن تظهر عبر الزجاج.

ولم تحجز مصالح الأمن البذلة المشبوهة فقط، بل أثناء الانتقال إلى منزله وإجراء تفتيش به، عثرت على وثائق في اسم الضحايا المفترضين، وعدد من الاعترافات بدين، إذ أن المتهم عندما تتم مواجهته من قبل ضحاياه بعد تماطله، يعمد إلى التسويف عليهم، ويحرر اعترافات بدين لهم حتى يبعد عنه الشبهات، ويزيد من إسقاط الراغبين في التوظيف.

المصطفى صفر