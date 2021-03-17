“بيجيدي”: سنفوز بـ 104 مقاعد!

تغييرات مرتقبة على مسطرة التزكيات بسبب القاسم الانتخابي والعتبة

لم يتردد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي بات متخصصا في مهاجمة رجال السلطة، في رفع تحدي فوز حزبه بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم إقرار القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ولم يكتف رئيس فريق “المصباح” بهذا التنبؤ، وهو يضرب “خط الزناتي”، بل حدد عدد المقاعد التي سيفوز بها حزبه في 104 مقاعد، منها 92 مقعدا تهم الدوائر المحلية، و12 تهم اللوائح الجهوية.

وقال الإبراهيمي، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية مشتركة مع نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، عقدت نهاية الأسبوع الماضي، بالقاعة المغربية بمقر البرلمان، إن “حزبنا سيدخل منافسات الانتخابات المقبلة، للفوز بالكأس والرتبة الأولى”، مضيفا أنه يدرك أن هدف مهندسي القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، هو إفقاد “المصباح” المقعدين الثاني والثالث، أما المقعد الأول في جميع الدوائر الانتخابية 92، فهو محسوم لفائدة الحزب.

ومن المنتظر، وفق مصادر قيادية في الحزب نفسه، تحدثت إلى “الصباح”، أن يدخل المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية المقرر عقدها قريبا، تغييرات على مسطرة التزكيات، وهي التغييرات التي ستراعي التحول الكبير في القاسم الانتخابي واحتساب العتبة.

وقررت قيادة الحزب مواجهة اعتماد الأحزاب للقاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وليس على أساس عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، بتغطية جميع الدوائر الانتخابية المحلية، رافضة فكرة تقليص عدد المترشحين، كما يروج ذلك بعض الصقور الذين يرفضون الدخول في مواجهة مع الدولة، ويسعون إلى الهدنة، عكس أسماء معروفة لها امتدادات أخرى، وتريد التصعيد بإطلاق تهديدات.

وعدلت الأمانة العامة، في اجتماعها الشهري، طريقة اختيار المترشحين التي كانت تقوم على الاختيار من بين أعضاء الحزب العاملين والمشاركين أو المتعاطفين، وفق عمليتي الترشيح والتزكية.

ووفق ما هو منصوص عليه في المادتين 4 و5 من مسطرة اختيار مرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية، فإن لجنة الترشيح على صعيد الإقليم “تتكون من أعضاء عاملين بالحزب يتوزعون بين أعضاء بالصفة وآخرين يتم انتخابهم من قبل الجمع العام الإقليمي”.

ورغم الخلافات والصراعات والانسحابات التي سجلت، فإن قيادة الحزب، بعيدا عن “تشويش” بنكيران وتياره، تسعى إلى احتلال المركز الأول في الاستحقاقات، والفوز بولاية حكومية ثالثة، وهو ما يعتبره العديد من المهتمين بالشأن الحزبي، صعب التحقق في ظل الهزات والارتدادات التي تضرب العدالة والتنمية من الداخل والخارج.

وإذا كان الإبراهيمي قد تحدث بحماس عن حزبه، ومنحه الفوز مسبقا بالرتبة الأولى، وحصد 104 مقاعد، فإن نبيل الشيخي، رئيس فريق مجلس المستشارين، كان واضحا وصريحا، وقال “من باب تغطية الشمس بالغربال، إنكار الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب”، مؤكدا أنه يمر بصعوبات داخلية حقيقية في هذه المرحلة.

وأضاف أن رئيس المجلس الوطني للحزب قدم استقالته ولديه ملاحظات دونها في ثلاث صفحات، وهذا يؤشر على وجود مشكل داخلي، قبل أن يستدرك بالقول “حنا ماعندناش الناس لي كيتمردو ويزيدو خطوة أبدا، بعض أعضائنا كيتقلقو وكنقدرو نرجعوهم ويمكن بعدها أن يتمسك العضو باستقالته أو يتراجع عنها، وهذا هو الحزب السياسي”.

عبد الله الكوزي