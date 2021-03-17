الفتح يعجز عن فك عقدة الملعب

سالتو يثور وحكم سعيد بالتعادل في أول ظهور مع الحسنية

عجز الفتح الرياضي عن الفوز بميدانه، بعد تعادله أمام حسنية أكادير دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (السبت) بملعب مولاي الحسن، لحساب الجولة التاسعة من البطولة الوطنية.

وحاول كل فريق تفادي الهزيمة، بالنظر إلى تخوف الفتح من تكرار سيناريو مباراة يوسفية برشيد، وحرص رضى حكم، المدرب الجديد للحسنية، على عدم تلقي الهزيمة في أول مباراة يخوضها رفقة الفريق السوسي.

ولم يستسغ الليبي أنيس سالتو، مهاجم الفتح، تغييره من قبل المدرب مصطفى الخلفي، الشيء الذي دفعه إلى القيام بحركة عبر من خلالها على رفض تغييره.

وارتقى الفريق الرباطي إلى الرتبة العاشرة، بعد رفع رصيده إلى عشر نقاط، في الوقت الذي ارتقى حسنية أكادير إلى الرتبة الثامنة، برصيد 11 نقطة، إذ سجل تعادله الخامس، مقابل هزيمتين وفوزين.

وأكد الخلفي أن فريقه استحق الفوز في المباراة، بالنظر إلى الفرص التي أتيحت للاعبيه، غير أنه لم يحسن استغلالها.

وأضاف الخلفي أنه حاول ترك المبادرة للفريق الأكاديري في الجولة الأولى، من أجل ترك فراغات، ومباغتته بهدف من مرتد هجومي، ما دفعه إلى تعديل الخطة بالمبادرة إلى التسجيل في الجولة الثانية، مع إجراء بعض التبديلات، إلا أن ذلك لم ينجح.

من جانبه، أبدى رضى حكم، مدرب حسنية أكادير، رضاه عن أداء فريقه، بعد أن حقق نتيجة التعادل، في أول مباراة يخوضها، مشيرا إلى أن أهم شيء هو عدم تلقي الهزيمة.

وأوضح حكم أنه حاول الفوز على الفتح، لذلك اندفع منذ بداية المباراة نحو مرمى الحارس محمد أمسيف، علما أن التحاقه الحديث بحسنية أكادير، حرمه من معرفة الفريق بشكل أكبر، للاطلاع على مكامن القوة والضعف، على حد تعبيره.

صلاح الدين محسن