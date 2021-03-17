السلطات تمنع جمع عصبة مراكش آسفي 

لم تسمح سلطات مراكش بعقد الجمع العام لعصبة مراكش آسفي لكرة القدم، الذي كان مزمعا عقده، أول أمس(السبت)، بقاعة الندوات بالملعب الكبير، لانتخاب أول رئيس للعصبة التي تقرر إحداثها ضمن الهيكلة الجديدة للعصب.

وحضر ممثلو الأندية رفقة المرشحين للرئاسة، وجمال السنوسي، ممثل الجامعة الوصية، إلى الملعب، غير أنهم لم يتمكنوا من الولوج إلى قاعة الندوات، بسبب قرار المنع، من لدن السلطة المحلية، بدعوى الظروف الاحترازية المتخذة من السلطات تزامنا مع انتشار وباء كورونا.

وتسبب المنع في حالة احتقان في صفوف ممثلي الأندية، الذين قارب عددهم 200 شخص، بعضهم يمثلون فرقا من أقاليم خارج مراكش.

ولم يستسغ ممثلو بعض الفرق إعلان عضو الجامعة، تأجيل الجمع إلى موعد لاحق، وحاولوا منعه من المغادرة، باعتراض سيارته، ما دفعه إلى التوجه لمقر الدرك الملكي ووضع شكاية في الموضوع.

عادل بلقاضي (مراكش)