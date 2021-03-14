لجنة تفتيش بمقاطعة الرياض أكدال

رفاق بلافريج طالبوا بالتحقيق في خروقات التعمير وتصحيح الإمضاءات والموظفين الأشباح

باغتت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، أول أمس (الأربعاء)، بديعة بناني، رئيسة مقاطعة الرياض أكدال بالرباط، في زيارة خاصة، في إطار المهام التي تقوم بها بالمقاطعات والجماعات، حول التدبير الجماعي.

وأفادت مصادر من داخل المقاطعة، أن الرئيسة المنتمية إلى العدالة والتنمية، حاولت في البداية منع اللجنة من ولوج المقاطعة، بمبرر عدم توصلها بقرار في الموضوع، من قبل الولاية، قبل أن تتراجع وتسمح لأعضاء اللجنة بالزيارة.

وتأتي هذه الزيارة، بعد أن راسل مستشارو فدراليــــــــــة اليســــــــــــار الديمقراطي بالمقاطعة، في يوليوز الماضي، المفتشية من أجل التحقيق في ما أسموه الاختلالات المسجلة في عدد من القطاعات، بناء على شكايات توصلوا بها من مواطنين. وطالب رفاق عمر بلافريج، باسم مستشاري فدرالية اليسار، في رسالة إلى الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، تتوفر “الصباح” على نسخة منها، بالتحقيق في التسيير الذي يقوده فريق العدالة والتنمية، برئاسة بديعة بناني، والذي يتوفر على 17 عضوا من أصل 36، في تحالف مع الحركة الشعبية بثلاثة أعضاء.

ومن بين القضايا التي أثارتها مراسلة الفدرالية، وجود عدد كبير من الموظفين بالمقاطعة، يتجاوز340 موظفا، في حين لا يتجاوز عدد المزاولين فعليا لعملهم بمختلف مكاتب وبنايات المقاطعة وفي الميدان 200 موظف، في أقصى الحالات.

وكشفــــت مصادر “الصبـــــــــاح”، أن رئيســـــــة المقاطعة نظمت في ماي الماضي، وفي عز الحجر الصحي، مهرجانا رقميا، عرف إقبالا ضعيفا، رغم طلب الداخلية بتوجيه نفقات الجماعات الترابية، إلى جهود مواجهة جائحة “كوفيد 19″، والنفقات الأساسية.

وكشفت مصادر من المعارضة، أن من بين الاختلالات في تسيير فريق “بيجيدي” بالمقاطعة، طريقة منــــح صفقـــــــة إنجاز بوابة المهرجان الرقمي من قبل إحدى الشركات، والتي تثير العديد من الأسئلة.

واستنادا إلى العديد من شكايات مواطنين، يقول عمر الحياني، فإن موظفي التعمير بالمقاطعة يتعرضون لضغوطات، من قبل أحد نواب الرئيسة، يعمل بالملحقة الإدارية لأكدال، من أجل استصدار رخص تعمير من المقاطعة، لفائدة بعض المقربين، بالإضافة إلى مشاكل في خدمة تصحيح الإمضاءات بالمقاطعة، وهي قضايا ظل مستشارو المعارضة يطرحونها خلال دورات المجلس، دون جدوى.

واستبشـــــــر مستشـــــارو المعارضـــــة حلول لجنة التفتيش بالمقاطعة، متمنين أن تسفر التحقيقات عن نتائج، من شأنهــــا تصحيح الاختلالات التي يعرفها تدبير فريق العدالة والتنمية بمقاطعة الرياض أكدال، ومجلس الرباط عموما، بسبب منطـــــق الانفــــــــراد في التدبير، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات ومطالب المعارضة.

برحو بوزياني