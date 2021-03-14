الجيناني ينجو من الموت

تجاوز عبد الكريم الجيناني، مدرب أولمبيك الدشيرة لكرة القدم، مرحلة الخطر، صباح أمس (الخميس)، بعد خضوعه لعملية جراحية مستعجلة في القلب. وأصيب الجيناني، حسب مصادر من الفريق، بسكتة قلبية مفاجئة مباشرة بعد نهاية الحصة التدريبية ليوم الاثنين الماضي، في وقت اعتقد مساعده أنه فارق الحياة، قبل أن يتم نقله إلى إحدى المصحات، حيث خضع لعملية جراحية وصفت بالمعقدة على القلب، كللت بالنجاح.

وخيمت حالة من الهلع على مكونات أولمبيك الدشيرة، إذ اعتقد الجميع أن المدرب فارق الحياة، قبل أن يستعيد وعيه، تدريجيا، بعد التدخل الجراحي.

ولم يتم إبلاغ والدة عبد الكريم الجيناني بالحادثة، إلا بعد استفاقته من الغيبوبة، مساء أول أمس (الأربعاء).

ويقود الجيناني أولمبيك الدشيرة للموسم الثالث على التوالي، ويحقق معه نتائج جعلته ينافس على الصعود إلى القسم الأول.

ع.م