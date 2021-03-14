الحمامات تفتح في فاس والبيضاء قريبا

فتحت الحمامات في فاس، أمس (الخميس)، أبوابها، بعد شهور من الإغلاق بسبب تدابير الحجر الصحي، التي فرضتها السلطات للحد من تفشي وباء “كورونا”، حسب ما أكد ربيع أوعشى، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات أرباب ومستغلي الحمامات التقليدية والرشاشات بالمغرب، في اتصال مع “الصباح”.

وتوقع أوعشى أن يأتي الدور قريبا على حمامات البيضاء، بعد سلسلة الحوارات واللقاءات، التي قادتها الجامعة مع السلطات والمسؤولين، والتي كان آخرها مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية نادية فتاح علوي، التي وعدت بالتشاور مع وزارتي الداخلية والصحة، من أجل إيجاد حل للمشكل، متهما، في الوقت نفسه، إحدى النقابات بتوتير الأجواء والدخول في صراعات مع “المخزن”، في حين أن الأمور تحل بالحوار والتفاوض.

وأوضح أوعشى أن الجامعة تمكنت، بفضل سياستها الدبلوماسية، وعدم وجود أي خلفية سياسية أو نقابية وراءها، من التوصل إلى حلول مع السلطات في جهة الرباط سلا القنيطرة ثم في طنجة وفاس، مما أدى إلى فتح حماماتها وإنقاذ المستخدمين والعاملين من العطالة والتشرد، مضيفا، في الاتصال نفسه، أن الجامعة ضد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، التي تزيد تأزيم الأوضاع ويدفع ثمنها “الدراوش”.

وهدد أرباب الحمامات والرشاشات العمومية بالبيضاء، المنتمون إلى اتحاد مقاولي الخدمات بالحمامات التقليدية والعصرية، المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، بخوض اعتصام مفتوح ليلا ونهارا، مصحوبين بعائلاتهم، في 17 مارس الجاري، أمام مقر ولاية جهة البيضاء، احتجاجا على استمرار قرار إغلاق الحمامات بالعاصمة الاقتصادية، وعلى سياسة “التهميش والتسويف التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع أرباب الحمامات التقليدية والعصرية والعاملين معهم، من خلال تمديد فترة الحجر الصحي، ومنع هذه الفئة من استئناف العمل، رغم الظروف الاجتماعية والاقتصادية المزرية، التي أصبح يعيشها مهنيو القطاع”، كما رفعوا ملتمسا إلى رئيس الحكومة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووالي جهة البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، من أجل إعادة فتح الحمامات، إسوة بمجموعة من الجهات والأقاليم التي اتخذت هذا القرار، خاصة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وبائية في الحمامات على المستوى الوطني.

نورا الفواري