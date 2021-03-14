تيزنيت ـ الداخلة … طريق الوحدة نحو الجنوب

سيقلص مدة التنقل بين مناطق الصحراء وسيسهل التبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا

مواصلة للأوراش الكبرى، التي شرع المغرب في إطلاقها في عهد محمد السادس، لتنمية الأقاليم الجنوبية، يعتبر مشروع الطريق السريع تيزنيت-الداخلة، من بين أهم المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية، التي تشهدها الأقاليم الصحراوية المغربية، فهو طريق سريع بأزيد من 1000 كيلومتر بين تيزنيت والداخلة، مرورا بالعيون، بميزانية تناهز 10 ملايير درهم.

ويهم هذا المشروع الكبير، الذي يندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، تثنية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت والعيون على طول 555 كيلومترا، وتعزيز وتوسيع الطريق إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة على طول 500 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 10 ملايير درهم.

وينتظر مع انتهاء أشغال هذا المشروع الكبير، بنهاية 2021، أن يساهم في تقوية البعد القاري للأقاليم الجنوبية والتأثير الاستراتيجي للمغرب في إفريقيا.

ومن إيجابيات مشروع الطريق السيار تيزنيت الداخلة، أنه سيعطي دفعة قوية لتدفق التبادل البشري والمبادلات الاقتصادية والثقافية بين المملكة وبلدان، من قبيل موريتانيا والسنغال ومالي.

واعتبر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، في تصريحات إعلامية، مشروع الطريق السريع تيزنيت الداخلة، ثمرة اتفاقية شراكة موقعة بين يدي الملك محمد السادس بالعيون في 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة.

وكشف الوزير أن هذا المشروع الكبير سيكون له وقع مباشر على المعيش اليومي لسكان عشرة أقاليم جنوب المغرب، مشيرا إلى أنه تمت تثنية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت والعيون على طول 555 كيلومترا، وتعزيز وتوسيع الطريق إلى 9 أمتار بين العيون والداخلة على طول 500 كيلومتر، وستنجز في الآجال التي حددتها اتفاقية الشراكة الموقعة أمام الملك محمد السادس في 2015، أي متم 2021.

وأكد اعمارة، أن كل أشغال هذا المشروع المهم، سواء ما يتعلق بتثنية الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تيزنيت والعيون، أو بتوسيع الطريق بين العيون والداخلة، جرى إطلاقها، مشيرا إلى أن صفقات المقاطع الخمسة عشر لهذا المشروع الاستراتيجي أسندت للمقاولات المكلفة بها، كما أن المنشآت التقنية توجد قيد الإطلاق، وفق ما يحيل عليه أجل الاتفاقية، التي تمتد حتى متم 2021.

ويمول الطريق السريع تيزنيت الداخلة، من قبل الدولة والجهات الأربع المعنية (العيون الساقية الحمراء، كلميم واد نون، الداخلة واد الذهب وسوس ماسة) في حدود 8,5 ملايير درهم، يضاف إليها مليار درهم لمشروع الطريق الدائرية غرب العيون، على طول 7 كيلومترات، ومعبر واد الساقية الحمراء.

ويأتي الرهان على الطريق السيار تيزنيت الداخلة، باعتباره مشروعا واعدا، لأنه سيمكن من تقليص مدة وكلفة التنقل وتحسين انسياب حركة السير ومستوى الخدمة والسلامة الطرقية، كما سيسهل حركة نقل البضائع بين المدن الجنوبية للمملكة والمراكز الرئيسية للإنتاج والتوزيع.

محمد بها