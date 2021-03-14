مطاردة بحرية تسقط بارونين من ليتوانيا

حجز أزيد من طنين من المخدرات وزورق وتحقيقات لكشف متورطين مغاربة

أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية الجديدة، الاثنين الماضي، بوضع متهمين يتحدران من جمهورية ليتوانيا، السجن المحلي سيدي موسى، في انتظار التحقيق التفصيلي معهما حول تهم من بينها الاتجار الدولي في المخدرات ودخول المياه الإقليمية دون سند شرعي.

وعلمت “الصباح” أن المتهمين سقطا في حبال الدرك البحري، قبل يومين، بعد مطاردة داخل البحر بمنطقة سيدي عابد، استعانا فيها بزورق، لكن مصالح الدرك أحبطت محاولتهما الفرار، وأوقفتهما، ثم قطرت الزورق إلى الشاطئ ونقلتهما إلى المصلحة قصد البحث معهما.

وحجزت عناصر الدرك البحري حوالي طنين ونصف طن من الشيرا، بحوزة المتهمين الأجنبيين، وبوشرت الإجراءات القانوينة من قبل الجمارك، كما أنجزت محاضر لهما، قبل إحالتهما على وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، الذي أحالهما على قاضي التحقيق.

وتواصل مصالح الدرك الملكي أبحاثها في القضية، لكشف جميع المتورطين، سيما مزودي المتهمين الموقوفين بكمية المخدرات المحجوزة، والتي يشتبه في أنها شحنت من مرفأ سري بشاطئ سيدي عابد أو بمنطقة غير بعيدة عنه.

ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن يكون المتهمان الأجنبيان، نسقا مع طاقم باخرة كانت تنتظرهما، قصد نقل الحمولة، إذ استبعدت فرضية استعمال الزورق المحجوز، للإبحار نحو أوربا، علما أنه يشتغل بقوة الريح.

وأوردت المصادر نفسها أن مصالح الدرك تقتفي آثارا رقمية وجنائية، للوصول إلى الجناة، إذ تم جمع أدلة تفيد في تحديد هويات بعض أفراد الشبكة التي زودت المتهمين الموقوفين بكمية المخدرات.

وحولت بعض شبكات التهريب الدولي للمخدرات أنشطتها من شمال المملكة، إلى شواطئ الجديدة، غير المحروسة والبعيدة عن التجمعات السكنية، من أجل القيام برحلات بحرية، كما تستعين بمعدات لوجستيكية للاتصال بين أفرادها والفرار من قبضة الدرك والأمن.

وحجزت مصالح الدرك الملكي قبل أيام 120 رزمة معبأة بالمخدرات، سعة كل واحدة منها حوالي 20 كيلوغراما، كانت مدفونة في ضفة الشاطئ الرملي، التابع لجماعة أولاد غانم بإقليم الجديدة. كما أن مصالح الأمن الوطني حجزت الجمعة الماضي، بتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا،إثر إحباط عملية للتهريب الدولي للمخدرات.

ومكنت إجراءات البحث والتحري من رصد شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة، محملة بشحنات المخدرات المحجوزة، والتي تخلى عنها سائقها بالمنطقة القروية سيدي عابد بضواحي الجديدة، حيث تم العثور بداخلها على 100 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و300 كيلوغرام.

المصطفى صفر