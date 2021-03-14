الرجاء ينجو من فخ نامونغو

ضربة جزاء تنقذ الفريق و»كاف» تفتح تحقيقا في أداء حكم المباراة

عانى الرجاء الرياضي قبل تحقيق الفوز على نامونغو التنزاني، أول أمس (الأربعاء)، بهدف لصفر، لحساب الجولة الأولى من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف». وانتظر الرجاء إلى غاية الدقيقة 54، ليسجل هدفه الوحيد من ضربة جزاء، عن طريق سفيان رحيمي، بعد إضاعة سيل من الفرص أمام مرمى المنافس. وانتقدت جماهير الرجاء بعد المباراة، تضييع الفرص الكثيرة في المباريات الأخيرة، وهو ما اعترف به جمال سلامي مدرب الرجاء، في تصريح بعد نهاية المواجهة.

وفي السياق نفسه، فتحت الكنفدرالية تحقيقات استهدفت حكم المباراة، الليبيري حسن كورنيي، بعدما طرد لاعب نامونغو هارونا شامتي بالخطأ، بعد مخالفة ارتكبها ضد لاعب رجاوي في الدقيقة 66، ولم ينتبه مساعداه له.

ورغم احتجاجات الطاقم التقني للفريق التنزاني، فإن الحكم تشبث بقراره، وطالب بمواصلة المباراة.

ومن المنتظر أن تشهد المباريات المقبلة، عودة محسن متولي الذي عاد للتداريب بشكل عاد، بالإضافة إلى الدولي الليبي سند الورفلي. بالمقابل، تعرض عبد الإله مدكور، أول أمس (الأربعاء)، للإصابة، سيتم تقييمها بناء على نتائج الفحوصات الطبية. ويخاف الرجاويون من غياب مدكور عن الديربي، بما أنه بات لاعبا أساسيا في تشكيلة المدرب جمال سلامي.

سلامي: العياء أثر علينا

قال جمال سلامي، مدرب الرجاء، إن العياء أثر على لاعبيه، وظهر جليا على نفسيتهم خلال مباراة نامونغو، مبرزا أنه كان سببا رئيسيا في ضياع الكثير من فرص التسجيل. وأضاف سلامي في تصريح بعد المباراة، أن المهم هو الفوز بثلاث نقاط، في أول مباراة في مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية، مهنئا اللاعبين، ومتمنيا أن يعود الفريق إلى مستواه في القريب العاجل.

وأوضح مدرب الرجاء أن ضغط المباريات كبير جدا، لكن لاعبيه تمكنوا من مجاراته، إذ سيكون أمام الفريق أسبوع للتحضير للمباراة المقبلة أمام نكانا الزامبي، لحساب الجولة الثانية من مجموعات «كاف»، وهذه أول مرة ستتاح للاعبيه فرصة التدرب لأسبوع دون إجراء مباريات.

العقيد درغام