الإصابات تؤرق الكيسر

بات امحمد الكيسر، مدرب الكوكب المراكشي لكرة القدم، في وضع لا يحسد عليه، بعد توالي الإصابات في صفوف لاعبي الفريق، قبل مواجهة النادي القنيطري، اليوم (الجمعة).

وأكدت الفحوصات التي تعرض لها عدد من اللاعبين غياب أربعة لاعبين جدد عن صفوف الفريق، بعد أن تأكد في وقت سابق غياب ثلاثة آخرين. وتعرض عبد الحي طويحين لإصابة في الكاحل، ستغيبه شهرا، فيما سيغيب الحارس محمد الشنوف، أسبوعين بسبب تمدد في عضلة الفخذ، كما سيغيب كريم أيت الدرهم، بسبب تمدد في العضلة الخلفية للفخذ أيضا، ورضا أيت بوغيمة المصاب في الركبة.

وغاب سفيان بنقرعاش عن مباراة رجاء بني ملال بسبب الإصابة، وسيواصل الغياب لأسبوعين، فيما يغيب عبد اللطيف نيد لحسن، المصاب بكسر في أحد أصابع القدم، أربعة أسابيع، علما أن أمين السعيدي تعرض لإصابة ستغيبه إلى نهاية الموسم.

من ناحية ثانية، دفع المكتب المسير مبلغا ماليا، لحل عدد من ملفات النزاع مع لاعبين سابقين، لدى الاتحاد الدولي، ما مكن الفريق من تأهيل ستة لاعبين جدد، غير أن توالي الإصابات أعاد الوضع إلى ما كان عليه.

عادل بلقاضي (مراكش)